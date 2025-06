Ein wenig anders hat sich Baran Demir sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Kinder- und Jugendfreizeittreff Zella-Mehlis schon vorgestellt. Besonders die Vormittage. Er hat einfach gar nicht daran gedacht, dass am Vormittag alle kleinen und nicht mehr ganz so kleinen Treffbesucher noch in der Schule sind und all das, was ihnen angeboten wird, irgendwie auch vorbereitet werden muss. Und er hat auch nicht damit gerechnet, dass damit so ein Aufwand verbunden ist. Die Vormittage gehören deshalb Besprechungen und der Büroarbeit. Auch für Baran, der seit September 2024 als FSJler das Treff-Team unterstützt.