Seit einem halben Jahr macht Fabian Reichhardt in der Stadtbücherei Suhl ein Freiwilliges Soziales Jahr. Es ist ein eher ruhiger Arbeitsplatz – und genau das schätzt der 20-jährige. „Es ist ein Wohlfühlort für mich geworden“, sagt er. Nicht zuletzt liege das auch an dem tollen Team, das ihn dort an immer neue Aufgaben heranführe. Ob es bei ihm einen typischen Arbeitstag gäbe? Eigentlich nicht, überlegt er. „Es ist kein fester Ablauf, jeder Tag ist individuell“, sagt er. Wenn er morgens in die Arbeit starte, komme es immer darauf an, was an dem Tag auf dem Programm stehe. Manchmal geben ihm seine Kollegen kleine Erledigungen auf, so hilft er beispielsweise bei der Planung von Veranstaltungen. Oder er arbeitet an der Ausleihtheke und nimmt Entleihungen entgegen. „Ziel des Freiwilligen Sozialen Jahres hier ist es, alle Bereiche der Bücherei zu durchlaufen“, erklärt Bibliotheksleiterin Christina Kummer-Bolz.