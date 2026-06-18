Das Ticket in der Tasche und jede Menge Erwartungen außerdem: Besucher freuten sich am Mittwoch auf „Asyl im Paradies“. Den Theater-Konzert-Abend im Großen Haus in Erinnerung an die legendäre Silly-Sängerin Tamara Danz. Doch davor sorgte die Stadt Meiningen erst einmal für Frust. Der Automat an der Einfahrt zum Volkshaus-Parkplatz verweigerte den Dienst. Das Display blieb dunkel und die Besucher davor ratlos. Doch auf dem Platz gilt täglich eine Gebührenpflicht bis abends 22 Uhr.
Frust in Meiningen Parkautomat geht oder auch nicht
Erik Hande 18.06.2026 - 12:30 Uhr