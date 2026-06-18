Das Ticket in der Tasche und jede Menge Erwartungen außerdem: Besucher freuten sich am Mittwoch auf „Asyl im Paradies“. Den Theater-Konzert-Abend im Großen Haus in Erinnerung an die legendäre Silly-Sängerin Tamara Danz. Doch davor sorgte die Stadt Meiningen erst einmal für Frust. Der Automat an der Einfahrt zum Volkshaus-Parkplatz verweigerte den Dienst. Das Display blieb dunkel und die Besucher davor ratlos. Doch auf dem Platz gilt täglich eine Gebührenpflicht bis abends 22 Uhr.