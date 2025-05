In der Jean-Paul-Schule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche in Meiningen brodelt es. Die kommissarischen Schulleiterinnen Regine Gottschalk und Julia Lindenmeyer sind verärgert – und tief besorgt. Denn mit dem nahenden Ende des Schuljahres im Juli droht der Schule nicht nur ein personeller, sondern auch ein pädagogischer Rückschritt. Die langjährige Mitarbeiterin Conny Unbehaun, zentrale Stütze des Schulalltags, geht in den Ruhestand. Ihre Stelle soll ersatzlos gestrichen werden. Für die Lehrerinnen ist das nicht nur ein „herber Schlag“, sondern ein schwerwiegender Einschnitt in die Lebenswelt ihrer Schützlinge.