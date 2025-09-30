Frust in den Unternehmen: Enttäuschte IHKs schreiben Brandbrief an Bundestag und Söder

Coburg (dpa/lby) - Bayerns Industrie- und Handelskammern fordern in einem Protestbrief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundestagsabgeordnete von Union und SPD die bislang ausgebliebenen Wirtschaftsreformen. Nach Angaben der IHK Coburg verlangen die Kammern unverzügliche Reformen in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Energiekosten. "Die Erwartungen an die Bundesregierung waren groß, doch stattdessen erleben wir einen gefährlichen Stillstand", kritisierte Andreas Engel, Präsident der Coburger IHK.