Kulinarisch geht es deftig zu bei diesem Unternehmerfrühstück im Keramikatelier des Schlosses Glücksburg in Römhild. Die Stadt ist für ihre Keramikerzeugnisse und das entsprechende Symposium, das seit den 1970er Jahren Künstler aus aller Welt in das Grabfeld führt, bekannt. Rahm- und Streuselkuchen sowie mit Wurst, Käse und Gehacktes mit reichlicher Zwiebel-Garnitur belegte Brötchen sind zwar kein globales Thema, munden aber offensichtlich den Politikern und Unternehmern an der langen Tafel. An die hat Bürgermeister Heiko Bartholomäus (CDU) eingeladen, der sich mitten im Wahlkampf befindet. Er will am Sonntag, 23. Februar, zeitgleich mit der Bundestagswahl wiedergewählt werden. Rico Frank (Freie Wähler) und der parteilose René Simon machen ihm das Amt streitig.