Wenn es in der Regelschule Gräfinau-Angstedt zur 10‑Uhr‑Pause klingelt, vergeht nur ein Moment, und schon finden sich täglich rund 30 Jugendliche im Raum neben der Küche ein und bedienen sich am kleinen Frühstücksbuffet. Seit Mitte Januar warten dort Obst, Gemüsesticks, Quarkdip, Joghurt, Vollkornbrot, Käse, Müsli, Marmelade und Frischkäse – damit sofort auf die gesunden Frühstückssnacks zugegriffen werden kann.