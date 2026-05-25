Frühsommer geht weiter: Nach Pfingsten bleibt es sonnig, im Norden kühler

Doch zunächst gibt es am Pfingstmontag erneut viel Sonne. Heiß wird es vor allem im Südwesten und an der Donau mit Temperaturen bis 33 Grad. "Lediglich im äußersten Norden und im Nordosten zeigen sich wenige Wolken. Im Schwarzwald kann es am Nachmittag zu einigen Quellungen kommen, aus denen ein kurzer Schauer, vielleicht auch ein Gewitter niedergehen kann", sagt Markus Eifried vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. "Sonst bleibt es trocken. Bestes Wetter also, um den heutigen Pfingstmontag zu genießen."