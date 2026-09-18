Frühromantik: Romantikerhaus Jena schließt für Umbau

Jena (dpa/th) - Das Romantikerhaus im Jenaer Stadtzentrum bekommt eine umfassende Frischekur. Inhaltlich wird die Dauerausstellung neu konzipiert, es erfolgen zahlreiche Baumaßnahmen, und auch die Freianlagen werden neu gestaltet, wie die Stadt mitteilte. Aus verschiedenen Fördertöpfen fließen demnach insgesamt rund zwei Millionen Euro in die Neugestaltung. Das Romantikerhaus vermittele als einziges Museum in Deutschland die Geschichte und Bedeutung der Frühromantik an historischer Stätte, hieß es.