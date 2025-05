Frühlingswetter: Trockenes und sonniges Frühjahr in Thüringen

Offenbach/Erfurt (dpa/th) - Wenig Regen und viel Sonnenschein: Das zu Ende gehende Frühjahr war in Thüringen über weite Strecken von Trockenphasen geprägt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer vorläufigen Wetterbilanz mitteilte. Erst in der zweiten Hälfte der Jahreszeit regnete es häufiger und ließ die Frühjahressumme auf rund 110 Liter pro Quadratmeter steigen. Das entspreche allerdings nur etwa 63 Prozent des vieljährigen Mittels der Referenzperiode 1961 bis 1990 von 176 Liter Regen pro Quadratmeter.