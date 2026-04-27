Frühlingstemperaturen: Sonnige Feiertagswoche startet in Bayern

Am Montag soll es sonnig und 17 bis 22 Grad warm werden. In den Kammlagen bis zu 14 Grad. Auch am Dienstag soll es häufig sonnig sein. Die Meteorologen erwarten 16 bis 20 Grad, teilweise sogar 22 Grad. In den Allgäuer Hochalpen, der Zugspitzregion und im Berchtesgadener Land kann es zu etwas Regen kommen, möglicherweise auch mit Blitz und Donner.