Frühlingsstart: Start in den Frühling in Thüringen kühl und trocken

In dem Monat, der mit der erwachenden Natur und dem Frühlingsbeginn verbunden wird, fielen nur 18 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das entsprach lediglich einem Drittel dessen, was klimatologisch gesehen ein durchschnittlicher März an Niederschlag bringt - das wären 52 Liter pro Quadratmeter, so die Meteorologen des DWD.