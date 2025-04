Was darf es sein? Kristallvasen, Bücher, Schallplatten, Autoteile oder Strickwaren? Der Flohmarkt am ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr in Hildburghausen lädt bereits am Morgen zum Stöbern ein. Franziska Eckardt aus Untermaßfeld, selbst Hobby-Trödlerin, ist gerade fündig geworden am Sammelsurium-Stand von Norbert aus Zella-Mehlis, der seinen Nachnamen nicht verraten will. Für einen Zehner darf sie die Petroleum-Lampe mit Patina mitnehmen und freut sich. „Das ist ein Schnäppchen“, sagt sie und verrät, dass sie auf Flohmärkten in der Region regelmäßig unterwegs ist. „Vielleicht fahren wir am kommenden Wochenende zum Waldi nach Erfurt.“