Die Besucher des Mehrgenerationenhauses (MGH) konnten sich wieder an einem farbenfrohen und vielseitigen Ostereiermarkt erfreuen, der mittlerweile längst zur vorösterlichen Tradition geworden ist. Doch nicht nur daran erfreuen sollten sie sich, sondern die einen oder anderen kleinen Kunstwerke, die auf zwei Ebenen angeboten wurden, auch käuflich erwerben. Und von Kunstwerken darf durchaus gesprochen werden, wenn man sich die liebevoll gestalteten und bemalten Ostereier oder anderen angefertigten Osterschmuck betrachtet.