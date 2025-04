Lea Pauline Kellermann

Zahlreich waren die Gäste zur Frühlingslese in der Bibliothek erschienen. Mit einem kräftigen Applaus hießen sie Schriftsteller Landolf Scherzer willkommen. In der Hand hielt er sein neuestes Werk: „Die Kämpfs - Eine Thüringer Familiengeschichte“. Mit viel Leidenschaft und Humor gab er dem Publikum einen großzügigen Einblick in das Leben der Familie Kämpf.