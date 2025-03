Frühlingskonzert: Schlagerchor singt in der Stahlblauen Grotte

Ein gemeinsames Frühlingskonzert von Stadtkapelle, Schlagerchor und weiteren Mitstreitern in der Lauschaer Jugendstilkirche wird es heuer aus Termingründen leider nicht geben, informiert der beliebte Klangkörper der Glasstadt. Wer zumindest die Sänger gerne einmal wieder hören möchte, der muss sich sputen. Der Schlagerchor gibt nämlich am Samstag, 29. März, um 16 Uhr ein Benefizkonzert in der Stahlblauen Grotte der Morassina in Schmiedefeld zugunsten des Schaubergwerks. Dabei erklingt ein bunter Ausschnitt aus dem reichhaltigen Repertoire der Sängerinnen und Sänger unter der bewährten Leitung von Anna Käppler.