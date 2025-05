Was für ein Tag für den Nachwuchs im Grabfeld-Ortsteil Schwickershausen: Fertig ist inzwischen der öffentliche Kinderspielplatz mit nagelneuen Spielgeräten – zum Frühlingsfest im und am Haus der Vereine am Sonntagnachmittag war Gelegenheit, den neuen Treffpunkt für alle Mädchen und Jungen im Dorf feierlich einzuweihen.