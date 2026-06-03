Wer am vergangenen Sonntag auf Regen und trübe Stimmung gesetzt hatte, wurde beim Frühlingsfest des Gewerbevereins eines Besseren belehrt. Die „Wetterfrösche“ lagen diesmal daneben: Statt grauer Wolken zeigte sich das Wetter deutlich freundlicher als angekündigt. Gute Laune war überall zu spüren. Das Frühlingsfest bot den Menschen aus Neuhaus und Umgebung einmal mehr die Gelegenheit, Freunde, Bekannte und Nachbarn zu treffen, miteinander ins Gespräch zu kommen und einige unbeschwerte Stunden zu verbringen. Gerade nach den vergangenen Jahren wurde dieses Miteinander von vielen Gästen besonders geschätzt.