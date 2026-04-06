Lautenklänge wehen ans Ohr. Noch ist nichts zu sehen. Die Osterburg ist nahe. Oder besser gesagt das Bergplateau, auf dem ein Osterfest gefeiert wird. Kinder springen umher, Frauen und Männer haben auf Bänken um eine Feuerstelle Platz genommen. Sie genießen. Den lauen Frühlingstag, die Natur, die Musik, schmackhaften Kuchen und Getränke. Es ist Ostersonntag.