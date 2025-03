Im Ilmenauer Unverpacktladen „Lose& Lecker“ in der Fußgängerzone gab es am Samstag ein kleines Frühlingsfest. Und weil die Temperaturen gar nicht frühlingshaft waren, wurde spontan auch Glühwein angeboten. An der Aktion beteiligte sich die Kunstschule „Kunstprojekt 2.13“, die zwei Ateliers in Erfurt und am Ilmenauer Stollen unterhält und dort auch regelmäßig Mal- und Bastelkurse für Kinder und Erwachsene anbietet.