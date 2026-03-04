Von wildem Wetter können sie viel erzählen in Oberhof auf ihren gefühlt ewig windigen 814 Metern überm Meeresspiegel. Nebel und Schneesturm, Nässe und sonnige Kälte waren Jahrzehnte lang die ständig wechselnden Begleiter der Biathlon-Erfolgsstory vom Rennsteig. Wenn heute in einem Jahr, am vierten Tag des meteorologischen Frühlings, der Weltcup so spät wie nie beginnt, kommt T-Shirt-Wetter als weiterer Wandel des Oberhofer Wintersport-Klimas hinzu.