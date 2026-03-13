Einen Vorgeschmack hat er bereits gegeben, obwohl er noch gar nicht dran ist – der Frühling. In Schleusingen soll er bald richtig erwachen. Die Initiative Stadtmarketing will gemeinsam mit der Touristinformation den Frühling in die Altstadt holen. „Viele Jahre hat der Stadtmarketingverein mit der Osterkörbchenaktion die Kinder überrascht“, sagt Ina Spanaus vom Vereinsvorstand. „Nun war es an der Zeit, Neues zu probieren. Mit der Aktion Frühlingserwachen am Freitag, 27. März wollen wir neuen Schwung in unsere schöne Innenstadt bringen, sie wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken.“