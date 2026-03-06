Was für ein Wetter. Fühlt sich an wie Frühling. Also raus in den Garten. Winterdreck wegräumen. Vielleicht ein bisschen umgraben. Aber tief kommt man nicht. Der Schaufel stellt sich trotzig der Eisblock in den Weg, der über Wochen in der Erde gewachsen ist nach mehreren Einbrüchen, die dem Winter zur Last gelegt werden. Seltsam, dass der offensichtlich kriminelle Geselle was da lässt, statt etwas mitzunehmen. Und nun? Frühlingseinbruch? Langsam; er steht genauso im meteorologischen Plan wie zuvor der Winter. Licht, Wärme, Aufatmen. Düfte aufnehmen, die Neues verheißen. Hoffnungen fallen leichter. Nicht aber Blicke beispielsweise in Supermarkt-Regale und auf Zapfsäulen. Neben Kaffee und vielen anderen Unentbehrlichkeiten ist auch Lieblingsschokolade so teuer, dass ich sie bockig im Laden lasse. Irgendwo muss man ja sparen. Zum Beispiel für den Sprit. Diesel für über zwei Euro! Da kann ich bockig sein, wie ich will - ich muss fahren, weil so viel zu erledigen ist, für das es Treibstoff braucht. Also muss ich tanken.