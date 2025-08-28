Erfurt (dpa/th) - Die SPD-Fraktion im Thüringer Landtag will Kita-Trägern mehr Geld für die Betreuung von Kindern im ländlichen Raum zur Verfügung stellen. Das geht aus einem Positionspapier hervor, dass die Fraktion am Donnerstag vorgestellt hat. Konkret schlägt die SPD eine Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale für Kinder in ländlichen Kitas um fünf Prozent vor. Dafür seien voraussichtlich zusätzlich 10 Millionen Euro jährlich nötig. Zudem solle ein Landeshilfsfonds mit einem jährlichen Volumen von 15 Millionen Euro eingerichtet werden. Das Geld könne für Umbaumaßnahmen zur multifunktionalen Nutzung nicht ausgelasteter Kitas genutzt werden und Leerstand verhindern, heißt es weiter.