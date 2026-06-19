Frühkindliche Bildung: Handlungsbedarf bei Kita-Bildung – Neuer Plan für Sachsen

Erziehung steht im Plan an erster Stelle

Clemens hatte Anfang Mai den neuen Erziehungs- und Bildungsplan vorgestellt. Dass Erziehung nunmehr an erster Stelle steht, ließ die Fachwelt aufhorchen. Der Minister versteht dahinter aber keinesfalls "schwarze Pädagogik". "Es ist eine bewusste Entscheidung. Wir haben darüber diskutiert, ich habe mich überzeugen lassen. Es ist gut, dass wir einen neuen Akzent setzen, denn es geht um mehr, als nur die ersten Buchstaben zu erlernen", betonte der Minister. Der Plan betreffe auch neue Themen wie den Umgang mit digitalen Medien.