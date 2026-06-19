Frühkindliche Bildung: Handlungsbedarf bei Kita-Bildung – Neuer Plan für Sachsen

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) sieht dringenden Handlungsbedarf für eine Reform frühkindlicher Bildung. Er verweist auf einen wachsenden Anteil von Mädchen und Jungen mit Defiziten in der Entwicklung. Wenn mehr als ein Drittel der Vorschüler nicht mehr über ausreichende Kompetenzen in Deutsch verfügten, sei das nur die Spitze des Eisberges, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Auffälligkeiten gebe es in fast allen Bereichen. Deshalb setze der Freistaat auf verbindliche Erziehungs- und Bildungsziele und bessere Übergänge zwischen den Einrichtungen.