Der 1. Kreisvorstand, Hermann Diez, begrüßte in seiner Funktion als Kreisvorsitzender zum letzten Mal die erschienenen Kreisvorstände und Vertreter aus den Rassegeflügelzuchtvereinen des Landkreises Sonneberg. Gekommen waren fast alle, denn eine besondere Tagung stand an. Obligatorisch gab es zu Beginn die Glückwünsche an die Geburtstagszüchter und hier stellvertretend an Zuchtfreund Horst Gössinger aus Effelder, der kürzlich seinen 90. Geburtstag feiern konnte. Möge unser „Göss“ noch lange der Züchterfamilie mit seinen vielfältigen Erfahrungen rund um die Rassegeflügelzucht bei stabiler Gesundheit treu bleiben, so Hermann Diez.