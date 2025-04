Frühjahrssynode: Bei uns in der Kirche – da geht was

Die Kreissynode, „das Kirchenparlament“ des evangelischen Kirchenkreises Bad Salzungen-Dermbach, kam am 25. April in Bad Salzungen im Landratsamt zur diesjährigen Frühjahrstagung zusammen. Als Gäste wohnten ihr der Landrat des Wartburgkreises Michael Brodführer, Dekan Ralf Gebauer und Regionalbischof Tobias Schüfer bei. Die Sitzung begann mit einer Andacht, in der Superintendent Christoph Ernst für die Synode mit einigen grundsätzlichen Fragen den Ton setzte: Sind wir am Evangelium, sind wir an der Sache Jesu Christi dran und trägt das, was ich tue, dazu bei, das Evangelium von der Liebe Gottes weiterzugeben? Ist das, was wir tun, relevant? Relevant nicht nur im Sinne von wichtig und traditionell richtig, sondern relevant für Menschen um uns herum? Sind wir im Blick auf unser Gemeindeleben flexibel in den Formen und effizient im Einsatz unserer Ressourcen? Wie viele unserer Menschen erreichen wir eigentlich mit unseren Angeboten, mit unserer Botschaft?