Jedes Frühjahr das gleiche Bild: An Böschungen, unter Sträuchern und neben Straßen hat sich einiges an Urat angesammelt. Schön ist was anderes. Also hat Roland Legler, Abteilungsleiter Grünflächen, den großen Frühjahrsputz eingeläutet. „In diesem Jahr starten wir am 12. April, also dem Samstag vor Ostern. Das ist inzwischen eine schöne Tradition“, verrät er. Und so hat er den Telefonhörer ans Ohr geklemmt und sich mit all jenen, die in den zurückliegenden Jahren freiwillig mit angepackt haben, durchgeklingelt und Termine festgeklopft.