Dem Aufruf der Stadt Meiningen zum Frühjahrsputz waren die Mitglieder des Vereins Freie Wählergemeinschaft/Pro Meiningen gefolgt. Am vergangenen Samstag nahm sich eine Gruppe ein Stück der geplanten Strecke des MDR-Osterspaziergangs vor. Dieser Trupp sammelte vom Wanderparkplatz in Dreißigacker bis zum Diezhäuschen allerlei Unrat und Müll ein. Eine zweite Gruppe des politisch engagierten Vereins war in Sülzfeld unterwegs. Entlang der Tour des dort geplanten Osterspaziergangs, der am Ostermontag startet, wurde die Umgebung des Ortsteils gesäubert.