Die Mitglieder des Kanusportvereins haben bereits einige Dreckecken in Meiningen vom Unrat befreit. Mit Greifzangen und blauen Müllsäcken ausgestattet starteten 22 Jugendliche und Erwachsene am Montag vom Bootshaus an der Werra in Richtung Kaufland-Kreisel am Stadteingang. Die Trophäe war in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum, den Unbekannte wild in der Natur entsorgt haben, schilderte Vereinsvorsitzende Uta Nicolai.