Bereit für Putzlappen und Rasenmäher? Die 14 Helfer des Schneidersgrunds haben diese Frage am vergangenen Wochenende mit einem Ja beantwortet. Beim traditionellen Frühjahrsputz packten sie mit an. In und an der Hütte wurde umfangreich gearbeitet. Ein sichtbares Ergebnis ist die erneuerte Brunnenfassade. Im Innenbereich erhielten die Küche sowie die Sanitäranlagen einen frischen Anstrich. Möbel wurden gründlich gereinigt, Fenster geputzt und Gardinen gewaschen. Auch weniger sichtbare, aber notwendige Arbeiten wurden erledigt. Der Keller wurde entrümpelt und aufgeräumt.