Blaue Müllsäcke waren am Wochenende besonders gefragt. Bei den Frühjahrsputz-Aktionen in Heinrichs und Neundorf, in Zella-Mehlis und Oberhof wanderte allerhand Müll hinein. Sechs Tonnen Unrat sammelten die Helfer in Zella-Mehlis. Gut 70 Leute waren dem Aufruf des Fördervereins gefolgt und machten in der Stadt Großreine. Ein Fahrrad, Kleinteile von Autos, kleine Schnapsflaschen und Verpackungsmüll seien aus dem Gebüsch herausgezogen und entlang der Fahrbahnränder und auf den Wiesen zusammengesammelt worden, berichtet der Vorsitzende des Zella-Mehliser Fördervereins, Claus Enold.