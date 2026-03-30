Es ist leider immer noch so: Vieles von dem, was nicht mehr gebraucht wird, landet einfach so in der Botanik. Kein Wunder also, dass die Mitglieder vom Siedlerverein Friedberg nicht nur allerhand Verpackungen und Flaschen, sondern unter anderem auch einen alten Staubsauger geborgen haben. Ein besonderer Fund – passend zum Tag. Denn freiwilligen Helfer haben sich am Samstag am traditionellen Suhler Frühjahrsputz beteiligt.