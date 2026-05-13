Frühjahrsputz in Lichte: Starkes Engagement für einen sauberen Ort

Am vergangenen Samstag war es wieder soweit: Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer trafen sich zum großen Frühjahrsputz in Lichte.
Bei einem Arbeitseinsatz wurden Straßen und Plätze gesäubert, Anlagen gepflegt und Gras gemäht. Lichte macht sich gemeinsam fit für den Frühling.
Am vergangenen Samstag war es wieder soweit: Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer trafen sich zum großen Frühjahrsputz in Lichte.
Nach der Werbung weiterlesen
Dem vorausgegangen war ein gemeinsamer Aufruf aller Lichtner Vereine, diese Aktion künftig regelmäßig umzusetzen. Die Vorbereitung und Organisation übernahm federführend der Förderverein Lichte.
Rund 35 Bürgerinnen und Bürger waren im direkten Einsatz, weitere unterstützten die Pflege von Gemeindeflächen und Wanderwegen.
In dem vierstündigen Arbeitseinsatz wurden unter anderem Haupt- und Nebenstraßen von Müll befreit, die Bühne am Sängerpark in Geiersthal fertiggestellt, das Umfeld der Felsenbühne am Kleeberg aufgeräumt sowie die Zugänge und Standorte der Gefallenendenkmale gereinigt.
Darüber hinaus wurde der Zugang zur Kirche von Bewuchs befreit, die Bushaltestelle in Lichte in einen ansehnlichen Zustand versetzt, der Marktplatz gesäubert und an verschiedenen Stellen das Gras gemäht – und noch vieles mehr.
Der erfolgreiche Einsatz unterstreicht einmal mehr den großen Zusammenhalt in Lichte – ein Gemeinschaftsgefühl, auf das alle Beteiligten mit Recht stolz sein können.
Zum Abschluss gab es für die Fleißigen Bratwürste und Getränke. Der Förderverein Licht dankt insbesondere der Fleischerei Luthardt für ihre Unterstützung sowie an alle, die dabei waren und mitgeholfen haben, Lichte ein Stück schöner zu machen.