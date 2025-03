Dem Aufruf „Cleanup für ein sauberes Dorf“ waren in Frauenwald vergangenen Samstag viele Helfer gefolgt. Ursprünglich hatte der noch junge Verein SC Sparta 22 Funsport sich für eine Aktion zur Beseitigung von Müll rings um den Luftkurort ausgesprochen. Nun musste gemeinsam mit dem Ortsteilbürgermeister ein passender Termin gefunden werden. Man einigte sich auf den 10. März, welcher auch in Ilmenau als „Cleanup Day“ seit längerem als fester Termin etabliert ist. Allerdings war an diesem Tag in Frauenwald der Winter zurückgekehrt, sodass man die Aktion kurzerhand auf den folgenden Samstag verlegen musste.