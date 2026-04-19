„Es gab Zeiten, da nannte man das, was wir heute an diesem Samstag gemeinsam tun, einen Subbotnik. Zu gut Deutsch hieß das: unentgeltliche Samstagsarbeit zum Nutzen der Gemeinschaft.“ Zu jenen Zeiten waren Silke und Sybille, die sich an diesem Morgen scherzhaft über ihren Arbeitseinsatz äußern, vermutlich noch Junge Pioniere und sammelten beim Subbotnik fleißig Altstoffe, um die Klassenkasse aufzubessern. Fensterputzen im ehemaligen Lehrerzimmer der Schule, das im heutigen Bürgerhaus zur Teeküche am Eventraum umfunktioniert wurde, gehörte damals hingegen zu den Aufgaben des Hausmeisterehepaars Krannich – nicht zu den Arbeiten eines Subbotniks.