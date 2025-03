Der Weg hinauf zum Stiller Stein zieht sich mächtig in die Länge. Waschechte Wanderfreunde stört das so gar nicht. Besonders am Vatertag zieht es sie dorthin. „Der Ausblick entschädigt für den Aufstieg allemal“, sagt der Mittelstiller Ortsteilbürgermeister Falko Liebaug. Am Samstag allerdings war es etwas trüb. Das störte nicht weiter, denn wegen des Blickes waren Falko Liebaug, Fred Schatt und Daniel König nicht auf den Stiller Stein. Und gemütlich gewandert wurde auch nicht. Vielmehr sollte gearbeitet werden. Die Aktion fand im Rahmen des Projektes „Mittelstille räumt auf“ statt und beschränkte sich nicht nur auf den Stiller Stein. Wie in jedem Jahr packen Damen und Herren aus den örtlichen Vereinen tüchtig mit an. Immer da, wo Not am Mann ist. Und im Wald findet sich immer ein Plätzchen.