Die Klasse 4c der Staatlichen Grundschule „Am Stollen“ hat dieser Tage an einer großen Waldputzschallenge teilgenommen. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Anika Ortloff trafen sich die Kinder mit dem Vertreter der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Walter Boss, in der Nähe des Gasthauses „Fridolin“ in Ilmenau. Am Beginn des Einsatzes erklärte der Forstmann den Kindern die Bedeutung des Waldes für die Natur und wie lange es dauert, bis sich bestimmte Müllsorten zersetzen oder verrotten. Darüber staunten die Jungen und Mädchen sehr und verstärkte ihre Motivation beim anschließenden Müllsammeln. Ausgerüstet mit Warnwesten, Handschuhen, Eimer und Zangen ging es dann auch los. Auf einem Rundweg von knapp fünf Kilometern konzentrierten sich die jungen Sammler auf die angrenzenden Waldbereiche rechts und links des Weges, obwohl auch sehr viel Müll bereits am Straßen- und am Gehwegrand zu finden war. Alle waren sehr motiviert und eifrig dabei, möglichst viel Unrat zu finden und die Natur davon zu befreien. Immer wieder staunten und erschraken die Kinder, was Menschen eigentlich alles so achtlos in der Natur entsorgen.