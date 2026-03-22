Mit Müllsäcken, Greifern und Handschuhen machten sich am Samstag nach Aufruf des Netzwerk nachhaltiges Ilmenau (Nena) wieder zahlreiche engagierte Ilmenauer auf, um ihre Stadt ein Stück sauberer zu machen. Der Start in den diesjährigen Frühjahrsputz - es ist die sechste Auflage – hätte dabei kaum ungemütlicher sein können: Graue Wolken und kühle Temperaturen trübten anfangs die Stimmung. Doch wer gekommen war, ließ sich davon nicht abschrecken. Im Gegenteil – der Einsatz für die Umwelt überwog, und so wurde trotz schwieriger Bedingungen gesammelt, was andere achtlos weggeworfen hatten.