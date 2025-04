Wenn das Frühjahr ruft, dann machen sich die Menschen in den Ortsteilen der Landgemeinde Großbreitenbach auf zum großen Putzen. Nicht anders in Gillersdorf. Dafür traf man sich am vergangenen Samstag am Gemeindehaus. Es wurden Bereiche für den Frühjahrsputz zugeordnet, für die sich noch keiner zuständig fühlte. Über die Jahre hinweg haben sich „Patenschaften“ für einige Fleckchen in Gillersdorf entwickelt, wenn es an das Putzen und Herrichten, Zurückschneiden und Ausbessern geht. So wie die Mitglieder des Heimatvereins, die sich schon Tage zuvor um die Dorfbrunnen kümmerten und diese mit Osterschmuck versahen. Es ist Tradition, die Brunnen mit Osterkronen zu zieren. Die beiden Brunnen sind nach historischen Vorbildern gestaltet.