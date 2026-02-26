Frühjahrsputz: Der Winterdreck muss weg!

Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) ruft auch in diesem Jahr wieder zum alljährlichen Großreinemachen vor dem Osterfest auf. In der Woche vom 23. bis zum 28. März sind alle Grundstückseigentümer, Mieter, Vereine, Unternehmen und Initiativen eingeladen, ihren Beitrag für eine saubere Stadt zu leisten. Die Aktion hat in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert. Denn im Rahmen des Georgjahres möchte sich die Stadt eine Woche später beim 31. MDR Thüringen Osterspaziergang tausenden Gästen von ihrer schönsten Seite präsentieren. „Der Frühling steht vor der Tür und jeder noch so kleine Beitrag zählt, um die öffentlichen Flächen unserer Stadt und ihrer Ortsteile rechtzeitig vor den Osterferien und dem großen Osterspaziergang von Unrat und Schmutz zu befreien“, so Bürgermeister Giesder.