Frühjahrsputz Der Winterdreck muss weg!

Eine ganze Woche Frühjahrsputz in Meiningen startet am 23. März. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Müll-Sammler werden belohnt.

Frühjahrsputz: Der Winterdreck muss weg!
1
Der Stadtservice holt die Müllsäcke an den vereinbarten Stelle ab. Foto: SV

Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) ruft auch in diesem Jahr wieder zum alljährlichen Großreinemachen vor dem Osterfest auf. In der Woche vom 23. bis zum 28. März sind alle Grundstückseigentümer, Mieter, Vereine, Unternehmen und Initiativen eingeladen, ihren Beitrag für eine saubere Stadt zu leisten. Die Aktion hat in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert. Denn im Rahmen des Georgjahres möchte sich die Stadt eine Woche später beim 31. MDR Thüringen Osterspaziergang tausenden Gästen von ihrer schönsten Seite präsentieren. „Der Frühling steht vor der Tür und jeder noch so kleine Beitrag zählt, um die öffentlichen Flächen unserer Stadt und ihrer Ortsteile rechtzeitig vor den Osterferien und dem großen Osterspaziergang von Unrat und Schmutz zu befreien“, so Bürgermeister Giesder.

Wichtige Informationen zum Ablauf

Um den Frühjahrsputz gut vorbereitet und koordiniert durchführen zu können, werden alle Interessierten gebeten, den geplanten Einsatztag und Einsatzort bis zum 17. März an den Meininger Stadtservice zu melden.

Dies geht am einfachsten direkt im Fachbereich Stadtservice bei Claudia Nowak, unter der Telefonnummer (03693) 454-6857 oder rund um die Uhr über die bekannte Sauberkeitshotline der Stadt Meiningen unter der Telefonnummer (03693) 454-6855. Auch per E-Mail ist die Anmeldung immer möglich: saubere@stadtmeiningen.de

Die Stadtverwaltung stellt wie immer kostenlos blaue Müllsäcke zur Verfügung. Diese können nach Vereinbarung in der Feuerwache 1 in der Elisabeth-Schumacher-Straße 5 oder im Bürgerbüro Meiningen abgeholt werden.

Mit Claudia Nowak stimmen die Helfer ab, wo sie aktiv werden können und an welchen Stellen die gefüllten Müllsäcke abgeholt werden. Auch an die Sammler von Klima-Talern wird wieder gedacht: Für jeden vollen Müllsack können sie sich zwei Klima-Taler gutschreiben lassen. Die Gutschrift erfolgt ganz einfach über einen QR-Code, den das Stadtservice-Team an den Sammelfahrzeugen bereithält.

Alljährlich große Beteiligung

Bürgermeister Giesder rechnet erneut mit vielen fleißigen Helfern und setzt dabei besonders auf die bewährte Unterstützung durch Vereine, Kindergärten, Schulen und Institutionen der Stadt. „Trotz oft ungemütlicher Witterung haben die Sammler in den vergangenen Jahren nie gezögert, das Stadtbild vom Müll anderer zu befreien. Innerhalb einer Woche kommen alljährlich etwa 50 Kubikmeter Abfälle zusammen, darunter zum Beispiel auch Sperrmüll und dutzende Altreifen“, betont das Stadtoberhaupt und dankt schon jetzt allen, die sich auch 2026 wieder mit Besen, Greifzangen und Müllsäcken auf den Weg machen.