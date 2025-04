>

Grabfeld räumt auf: Zum Frühjahrsputz in allen Ortsteilen waren Hunderte von Helfern auf den Beinen und rückten dem Winterdreck zu Leibe. So befreiten Freiwillige beispielsweise in und um Jüchsen unter anderem Straßengräben und Waldstücke von Unrat. (Foto: /privat)