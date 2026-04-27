Das Frühlingssonnenwetter meinte es gut mit den Angelfischern, die noch vor dem üblichen Aufstehen, wasserfest in Wathosen gekleidet, von Stützerbach bis fast zum Grenzhammer im Fluss und an der Uferzone entlangliefen. Mit dem Müllsammelbeutel in den Händen entging ihnen nichts von dem, was üblicherweise nicht ins Flussbett und auch nicht in die Uferzone gehört. Gemeint sind jede Menge Müll und Unrat als entsorgte Hinterlassenschaften von Zeitgenossen, die keinen großen Wert auf eine saubere Umwelt legen.