Frühjahrskonferenz in Hamburg Innenminister beraten über Bußgelder und Sicherheitsfragen

Während sich die von CDU und CSU geführten Länder lediglich dafür aussprechen wollen, die ausstehende ganzheitliche Betrachtung beziehungsweise Überprüfung der Bußgeldkatalog-Verordnung bald umzusetzen, wollen die anderen Innenminister mit anderer Parteizugehörigkeit in Hamburg Nägel mit Köpfen machen. Sie schlagen unter anderem vor, die Verwarnungsgrenze von derzeit 55 Euro für Verkehrsordnungswidrigkeiten auf 70 Euro zu erhöhen. Bei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Parkverstößen, die eingestellt werden, weil der Fahrzeugführer nicht zu ermitteln war, soll die Gebühr, die der Halter des Fahrzeugs, mit dem der Verstoß begangen wurde, zu entrichten hat, gemäß dem Vorschlag von derzeit 23,50 Euro auf 45 Euro angehoben werden.