Zum zweiten Mal stand also das Areal des Neufanger Sportplatzgeländes im Mittelpunkt für diesen beliebten Wettkampf für Kinder und Jugendliche. Wie Organisationsleiterin Kati Nimz vom Verein Leichtathletik Sonneberg e. V. (LA Sonneberg) verriet, war dieser Wettkampf in früheren Jahren noch in einem Sonneberger Forstgelände ausgetragen worden. „Die Durchführung war immer mit viel bürokratischem Aufwand verbunden“, so Nimz. Dann kam das Angebot von Ortsteilbürger Ronny Kremps, man könne doch in Neufang starten, auf dem in der wunderschönen Natur gelegenen Sportplatzgeländen. „Ein großer Vorteil ist hier, dass es jetzt keine Parkschwierigkeiten mehr für die Eltern gibt, die ihre Kinder zum Wettkampf bringen.“ Und so erlebten sie und die vielen Kids eine rundum gelungene Sportveranstaltung – ganz nach dem Motto „Klein, aber fein“. So oder so ähnlich könnte dies auch Nimz und ihr rühriges Team um die Übungsleiter Theo Hoke, Francis Bambl, Elisabet Nimz oder Dara Klotz formuliert haben.