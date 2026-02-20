 
Frühjahrscheck Jetzt das Auto fit für die warme Saison machen

Nach Winterstress für Reifen, Batterie und Co. empfiehlt der AvD einen gründlichen Frühjahrscheck. So bleibt das Auto sicher und Schäden werden vermieden.

Nach dem Winter sollte man sein Auto unbedingt von Streusalz befreien. Foto: picture alliance / dpa-tmn

Mit den ersten zweistelligen Temperaturen beginnt für Autofahrer die ideale Zeit, ihr Fahrzeug gründlich auf Vordermann zu bringen. Schnee, Eis und Streusalz haben in den vergangenen Monaten nicht nur Nerven, sondern auch die Technik gefordert.

Wer jetzt kontrolliert, reinigt und nachbessert, erhöht die Sicherheit und beugt teuren Folgeschäden vor. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) gibt dafür klare Empfehlungen.

Reifen im Fokus

Die Reifen stehen ganz oben auf der Checkliste. Steigen die Temperaturen dauerhaft über sieben Grad, sollten Sommerreifen montiert werden. Sie bieten auf trockener wie nasser Fahrbahn die bessere Haftung und verkürzen den Bremsweg. Winterreifen verschleißen bei Wärme schneller – und verlängern sogar das Stoppen.

Ganzjahresreifen können ein guter Kompromiss sein, besonders bei wechselhaftem Aprilwetter. Für sportliche Fahrer und hohe Temperaturen bleibt aber der Sommerreifen erste Wahl.

Ein genauer Blick auf die Profiltiefe lohnt: Gesetzlich gefordert sind 1,6 Millimeter, der AvD rät zu mindestens 3 Millimetern. Die 1-Euro-Münze dient hier als einfacher Indikator. Ebenso wichtig: der richtige Reifendruck, denn zu wenig Luft erhöht Verschleiß und Spritverbrauch.

Der Winter ist traditionell Hochsaison für Batterieprobleme. Besonders Kälte macht Starterbatterien zu schaffen – in der AvD-Pannenstatistik taucht die Ursache „Batterie“ in den Wintermonaten doppelt so häufig auf wie im Frühjahr und Sommer. Wer ein träges Startverhalten bemerkt oder eine ältere Batterie nutzt, sollte sie in der Werkstatt testen lassen.

Für klare Sicht sorgen

Salz, Feuchtigkeit und große Temperaturschwankungen setzen Beleuchtung und Wischerblättern zu. Ein kurzer Lichttest steigert die Sicherheit immens. Hinterlassen die Scheibenwischer Schlieren, sollten die Blätter ersetzt werden. Ein Sommerscheibenreiniger entfernt Insektenreste besser als Frostschutz.

Eine gründliche Fahrzeugwäsche, idealerweise inklusive Unterbodenreinigung, entfernt Salzreste und schützt vor Korrosion. Moderne Waschstraßen sind schonend für Lack und Blech. Waschparks und Handreinigungsplätze sind gute Alternativen – und meist die einzige erlaubte Möglichkeit, da viele Kommunen das private Waschen auf Straßen und Grundstücken untersagen.

Innenraum und Technik nicht vergessen

Auch im Innenraum lohnt ein Frühjahrsputz: Fußmatten trocknen, Flächen reinigen und den Pollenfilter prüfen. Ein sauberer Filter verbessert die Luftqualität – ein Pluspunkt für Allergiker. Im Kofferraum kann gleich ausgemistet werden.

Zum Abschluss empfiehlt der AvD, Ölstand, Kühlmittel und Bremsflüssigkeit zu kontrollieren. Gerade Kurzstrecken im Winter belasten Motor und Technik. Ein gut geplanter Frühjahrscheck kostet wenig Zeit, erhöht aber die Betriebssicherheit deutlich – und sorgt für einen entspannten Start in die warme Saison.