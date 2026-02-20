Frühjahrscheck: Jetzt das Auto fit für die warme Saison machen

Der Winter ist traditionell Hochsaison für Batterieprobleme. Besonders Kälte macht Starterbatterien zu schaffen – in der AvD-Pannenstatistik taucht die Ursache „Batterie“ in den Wintermonaten doppelt so häufig auf wie im Frühjahr und Sommer. Wer ein träges Startverhalten bemerkt oder eine ältere Batterie nutzt, sollte sie in der Werkstatt testen lassen.