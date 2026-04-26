Der Frühjahrsputz in Oberkatz bei bestem Wetter glänzte mit großer Beteiligung und vielen Helferinnen und Helfern im Vorfeld. Über 25 Oberkätzer haben sich beteiligt, freute sich Ortsteilbürgermeister Detlef Nicolmann. Freilich hat das Dorf auch viele Ecken, in die man schauen musste: die Spielplätze, den Marktplatz, das Bushaltestellenhäuschen, die Straßen, die Rabatten, das Backhaus, der Schulhof und natürlich auch die Zufahrtsstraßen nach Oberkatz. Sie sind von überflüssigem Bewuchs, vom Schmutz des alten Jahres und vom Müll der achtlosen Autofahrerinnen und Autofahrer befreit worden, die gern alles einfach aus dem Fenster werfen.