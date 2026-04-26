Frühjahrsaktion Oberkatz Die Jugend ist gut dabei

Der Frühjahrsputz in Oberkatz bei bestem Wetter glänzte mit großer Beteiligung und vielen Helferinnen und Helfern im Vorfeld. Über 25 Oberkätzer haben sich beteiligt, freute sich Ortsteilbürgermeister Detlef Nicolmann.
Großes Aufräumen war am Samstag in Oberkatz angesagt. Viel Unrat hatte sich angesammelt nach dem Winter – und nicht alles davon stammt aus dem Dorf selbst.
Der Frühjahrsputz in Oberkatz bei bestem Wetter glänzte mit großer Beteiligung und vielen Helferinnen und Helfern im Vorfeld. Über 25 Oberkätzer haben sich beteiligt, freute sich Ortsteilbürgermeister Detlef Nicolmann.
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Freilich hat das Dorf auch viele Ecken, in die man schauen musste: die Spielplätze, den Marktplatz, das Bushaltestellenhäuschen, die Straßen, die Rabatten, das Backhaus, der Schulhof und natürlich auch die Zufahrtsstraßen nach Oberkatz.
Sie sind von überflüssigem Bewuchs, vom Schmutz des alten Jahres und vom Müll der achtlosen Autofahrerinnen und Autofahrer befreit worden, die gern alles einfach aus dem Fenster werfen.
Von 9 bis 12 Uhr waren die Helfer bei bestem Wetter und guter Stimmung im Ort unterwegs.
Das Ergebnis: „Einladend für Wanderer, Besucher und Gäste präsentiert sich Oberkatz gut gerüstet für die kommenden erlebnisreichen Tage und Wochen“, sagt der Ortsteilbürgermeister.
Mit einem Imbiss und Getränken hat dieser im Namen des Ortsteilrates allen Helferinnen und Helfern gedankt.
Besonders gefreut hat man sich in diesem Jahr über die Beteiligung der jungen Leute: „Der Altersdurchschnitt konnte dank der neuen aktiven Jugendklub-Besatzung deutlich gesenkt werden“, so beschreibt es Detlef Nicolmann.