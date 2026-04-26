Frühjahrsaktion Oberkatz Die Jugend ist gut dabei

Auch Rabatten wurden gesäubert. Foto: privat

Freilich hat das Dorf auch viele Ecken, in die man schauen musste: die Spielplätze, den Marktplatz, das Bushaltestellenhäuschen, die Straßen, die Rabatten, das Backhaus, der Schulhof und natürlich auch die Zufahrtsstraßen nach Oberkatz.