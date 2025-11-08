Berlin - Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck fordert einen entschlosseneren Kampf gegen Antisemitismus - auch wenn dieser aus dem arabischen Raum oder von der politisch linken Seite kommt. "Wir haben seit Jahrzehnten eingeübte Abwehrreflexe gegenüber rechts – das ist gut", sagte er dem "Tagesspiegel". "Was lange vernachlässigt wurde, ist die Beschäftigung mit Antisemitismus etwa aus dem arabischen Raum, wo es völlig normal sein kann, mit antisemitischen Vorstellungen aufzuwachsen." Manche hätten auch Probleme, über linken Antisemitismus in Deutschland zu sprechen. "Egal, wo Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit herrühren: Wir brauchen mehr Entschlossenheit beim Schutz der Menschenwürde", sagte er.