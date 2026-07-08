Rekordprojekt mit Statikproblemen

Das Problem mit der Statik betrifft maßgeblich das 21. Stockwerk des Hochhauses. Bilder aus dem Inneren zeigen einen eingeknickten Stützpfeiler und verbogene Metallstreben. Laut der "New York Times" machten Arbeiter die Aufnahmen, bevor das Gebäude evakuiert wurde. Das frühere Hauptquartier des Pharmakonzerns Pfizer befindet sich derzeit im Umbau - aus früheren Büros sollen 1600 Wohnungen werden. Laut den Architekten handelt es sich um das größte derartige Umwandlungsprojekt in der Geschichte der Stadt, die Arbeiten sollten 2027 abgeschlossen werden.