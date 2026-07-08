New York - Mitten im dicht besiedelten New Yorker Stadtbezirk Manhattan wächst die Angst vor dem Teileinsturz eines Hochhauses. "Zwei tragende Stützen sind eingeknickt; zudem wurden mehrere Risse und absackende Decken festgestellt", sagte Bürgermeister Zohran Mamdani auf einer Pressekonferenz. Messungen hatten zuvor ergeben, dass sich das Gebäude bewegt. Am frühen Abend sei das dann nicht mehr der Fall gewesen, erklärte die Stadt - deshalb könnten nun temporäre Stützen zur Sicherung des Gebäudes angebracht werden.